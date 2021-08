Top 14 - Racing 92 : Chavancy espère revenir dans un mois

Il doit commencer à trouver le temps long. C'est à l'occasion du mois d'avril dernier que Henry Chavancy avait été contraint d'être opéré de l'épaule droite. Depuis, le capitaine du Racing 92, aujourd'hui âgé de 33 ans et qui joue au poste de centre, n'a évidemment plus remis les pieds sur un terrain de rugby, que ce soit en club ou bien alors en équipe de France. Toutefois, le bout du tunnel semble être proche, à en croire le principal intéressé, qui porte les couleurs des Ciel et Blanc depuis 2007 et son entrée dans le monde professionnel. En effet, à ce sujet, le principal intéressé s'est confié, ce lundi, après de l'AFP. Il a ainsi notamment déclaré espérer pouvoir « être prêt d'ici la fin du mois de septembre. Ça va beaucoup mieux. Je vais reprendre le contact petit à petit, dans les jours qui viennent, et j'espère être prêt d'ici la fin du mois de septembre pour reprendre la compétition. Forcément, ça démange, ça fait quatre ou cinq mois que je n'ai plus joué. J'ai regardé les copains finir la saison l'an dernier : c'était vraiment très frustrant et j'ai hâte de pouvoir refouler les pelouses du Top 14. »

Le Racing 92 débute sa saison ce vendredi

La grave blessure de Chavancy, qui l'avait donc contraint à passer sur la table d'opération, remonte au 4 avril dernier, du côté de Nanterre. Elle avait alors eu lieu lors du huitième de finale de Coupe d'Europe, que son équipe actuelle avait largement survolé, contre Edimbourg (56-3). Tout de suite après, il avait donc été opéré tout en mettant ainsi fin à sa saison. C'est ce vendredi que le Racing 92, demi-finaliste du championnat de France, débute cette saison 2021-22. Un premier match qui ne l'emmène pas si loin que cela et plus précisément chez le voisin et grand rival, à savoir le Stade Français.