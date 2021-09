Top 14 - Racing 92 : Chat et Chavancy prolongent

on dit qu'un 🐈 a 9 vies...

et une 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 sous le maillot Ciel et Blanc 💙🤍

Bravo et merci à notre Camille Chat qui reste Racingman ! #RacingFamily @chatbranger pic.twitter.com/vArHAFgVkw



— Racing 92 (@racing92) September 17, 2021



parce qu'une belle histoire ne s'arrête pas là... ✍️

𝟑𝟐𝟖 matchs en pro

𝟐𝟑 𝟐𝟒𝟏 minutes

𝟏 titre de TOP 14

𝟏 titre de PROD2

le rôle de capitaine



Henry Chavancy vient de prolonger sous les couleurs Ciel et Blanc 💙🤍#RacingFamily @HenryChavancy pic.twitter.com/GWCGiEfipW



— Racing 92 (@racing92) September 17, 2021

Près de 350 matchs de Top 14 à eux deux

Racingmen depuis toujours ou presque, Camille Chat et Henry Chavancy vont le rester pendant encore plusieurs saisons. Le talonneur de 25 ans et le centre de 33 ans ont prolongé ce vendredi leur contrat avec le club francilien, qui n’a pas précisé la durée du bail. Les deux joueurs historiques faisaient partie des vingt Racingmen qui arrivent en fin de contrat à l’issue de cette saison, et le club de Jacky Lorenzetti s’est donc assuré dès ce mois de septembre qu’ils n’aillent pas voir ailleurs la saison prochaine, comme il l’a déjà fait avec Virimi Vakatawa, Teddy Thomas ou encore Finn Russell il y a quelques mois. «Les blessures l'année dernière ont freiné son positionnement à l'international mais on connaît tous sa valeur. Ce sont deux leaders et c'était prioritaire de faire re-signer nos leaders. Ce sont eux qui guideront les plus jeunes », s’est réjoui Patrick Serrière, le directeur général du Racing 92, dans des propos relayés par L’Equipe.Né à Strasbourg et arrivé au Racing en 1999, Henry Chavancy a débuté sous le maillot ciel et blanc en mars 2008, en Pro D2. Il a disputé au total 251 matchs de Top 14 (38 essais), 52 de Champions Cup (9 essais), 2 de Challenge Cup et 22 de Pro D2 (6 essais) avec son club de toujours. Quant à Camille Chat, né à Auxerre avant d’arriver en 2013 au Racing 92, il a débuté en août 2015 chez les professionnels et a joué au total 86 matchs de Top 14 (13 essais) et 35 de Champions Cup (3 essais).