Top 14 – Racing 92 : Bientôt la fin pour Trinh-Duc

Trinh-Duc, un cadre des Bleus pendant dix ans

Dans trois mois et demi, au maximum, François Trinh-Duc ne sera plus un joueur de rugby professionnel. L’ouvreur (ou centre ou arrière) du Racing 92 a en effet annoncé qu’il arrêterait sa carrière à la fin de cette saison, à 34 ans. Une annonce faite dans les colonnes du magazine Koï, le « magazine de société des cultures et communautés asiatiques » (son grand-père est vietnamien). « Au Racing 92, c'est mon dernier contrat. C'est plutôt un choix. Ça fait 16 ans que je fais ce métier. L'été dernier, j'ai passé un master Grande Ecole à Grenoble Ecole Management et je suis dirigeant-associé d'un cabinet de conseil et d'ingénierie à Montpellier.», confie le natif de Montpellier.François Trinh-Duc va donc refermer le livre d’une belle carrière, qui l’aura vu porter le maillot de trois clubs : Montpellier de 2004 à 2016, Toulon de 2016 à 2019, et donc le Racing 92 depuis 2019.Mais François Trinh-Duc s’est également illustré avec le maillot du XV de France, avec 66 sélections (9 essais dont 2 contre les All Blacks, 93 points au total) entre 2008 et 2018, la dernière intervenant en mars 2018 lors de la défaite au pays de Galles pendant le Tournoi des 6 Nations. Il a participé à 10 Tournois, remportant celui de 2010 avec le Grand Chelem à la clé. Il a également pris part à la Coupe du Monde 2011, dont la France a atteint la finale contre la Nouvelle-Zélande. Reste désormais à François Trinh-Duc à conclure en beauté cette carrière. Cette saison, il a déjà disputé 13 matchs (2 essais) avec le Racing 92, troisième du Top 14 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions Cup, et espère bien décrocher un nouveau trophée, voire deux !