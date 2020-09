Top 14 - Racing 92 : Beale suspendu trois semaines

Communiqué de la Ligue nationale de rugby



Kurtley BEALE (RACING 92) Racing 92 / Montpellier Hérault Rugby du 11 septembre 2020 (J2 TOP 14)

Carton rouge

M. Kurtley BEALE a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Plaquer un adversaire par anticipation, à retardement ou d’une manière dangereuse (plaquer dangereusement comprend, entre autres, plaquer ou tenter de plaquer un adversaire au-dessus de la ligne des épaules, même si le plaquage a débuté au-dessous de la ligne des épaules) ". C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de 6 semaines. En l'absence de facteurs aggravants, et après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, expression de remords et casier disciplinaire vierge), la sanction a été réduite de 3 semaines. Par conséquent, M. Kurtley BEALE est suspendu 3 semaines. La suspension prend effet au jour de la rencontre. Compte tenu du calendrier des rencontres disputées par le Racing 92, et l'incertitude concernant la présence du club en demi-finales de Champions Cup, la date de requalification de Kurtley BEALE sera communiquée ultérieurement. Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission d’appel de la FFR dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’intégralité de la décision motivée.