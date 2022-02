Top 14 - Racing 92 : Beale retournera aux Waratahs à la fin de la saison

Beale : "Il n'y a rien de mieux que de représenter mon état et mon pays"

Depuis fin janvier, on savait que Kurtley Beale allait quitter le Racing 92 à la fin de cette saison, afin de rentrer en Australie pour se donner un maximum de chances de disputer une quatrième Coupe du Monde avec les Wallabies, dont il a déjà porté le maillot à 95 reprises. Depuis ce lundi, on sait que l’arrière de 33 ans va rejouer pour les Waratahs, où il avait déjà évolué de 2007 à 2011 et de 2014 à 2020.« Je suis vraiment heureux de retourner en Australie et je voudrais remercier la Fédération et les Waratahs de m'avoir donné cette opportunité. Il n'y a rien de mieux que de représenter mon état et mon pays et je travaillerai dur pour gagner le droit de faire les deux à mon retour en Australie. D'après ce que je peux voir, les Waratahs et les Wallabies construisent des cultures et des environnements vraiment forts et je chercherai à contribuer autant que possible pour que cela continue », a déclaré le joueur dans un communiqué. «J'ai une longue association avec Kurtley qui remonte à 2006 et c'est un gars vraiment positif à côtoyer. Je pense qu'il sera un excellent mentor pour certains de nos jeunes arrières à mesure qu'ils progressent dans leur carrière professionnelle », a déclaré de son côté Darren Coleman, le coach des Waratahs. Mais avant de rentrer en Australie, Kurtley Beale espère bien remporter avec le Racing 92, que ce soit le Bouclier de Brennus (le club est 5eme à huit journées de la fin de la saison régulière) ou la Champions Cup (huitième de finale à jouer contre le Stade Français).