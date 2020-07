Top 14 - Racing 92 : Accord trouvé pour une baisse des salaires

Désormais Agen doit se sentir bien seul. En effet, depuis la fin de la saison 2019-20 à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde, 12 clubs de Top 14 avaient trouvé un accord entre les dirigeants et les joueurs, ainsi que le staff, pour des réductions de salaires plus ou moins conséquentes. C'est désormais chose faite au Racing 92, d'après une information du quotidien sportif L'Equipe. « On n'a pas voulu s'engager dans des discussions à l'emporte-pièce sans connaître les tenants et les aboutissants, si tant est qu'on peut les connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une bonne vision d'ensemble, notamment de l'aide des pouvoirs sur les mois de juillet et d'août, le chômage partiel ou pas, conditions de reprise du championnat, les pertes de partenaires - on en a comme tout le monde même si on a essayé de les raccrocher à nous. Donc, nous avons commencé à engager des discussions tardivement », a dans un premier temps expliqué Jacky Lorenzetti, le président du club Ciel et Blanc.

« C'est un grand bonheur pour moi »

« Nous avons demandé à nos joueurs de quelle façon ils souhaitaient participer à "l'effort de guerre", ils ont nommé trois représentants qui sont les trois capitaines (Henry Chavancy, Maxime Machenaud et Teddy Iribaren, ndlr). Ils ont principalement discuté avec, de l'autre côté, Yannick Nyanga (directeur sportif) et Julien Albinet (directeur général adjoint). Les joueurs ont fait une proposition d'une baisse substantielle de leur rémunération, que j'ai acceptée. En trois jours, on avait signé une cinquantaine d'avenants aux différents contrats de travail, staff compris. Cela s'est passé à l'unanimité, avec une grande fluidité et c'est un grand bonheur pour moi, a continué Lorenzetti, dans des propos recueillis par L'Equipe. Financièrement, ça va donner un vrai coup de main et au niveau de l'état d'esprit, de la culture club, je trouve remarquable à la fois l'effort consenti et la manière de procéder. Je ne vous donnerai pas le pourcentage de la baisse acceptée parce que je ne veux pas entrer dans une sorte de concours comparatif entre clubs, de celui qui a le plus souffert, d'autant qu'on ne connaît pas toutes les conditions chez les uns et les autres. Je peux juste vous dire que c'est un effort significatif. »