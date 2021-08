Top 14 : Pyle résilie son contrat avec Bayonne

Merci @SFParisRugby

pour ces dernières 6 saisons. Jamais dans ma vie, je n'avais pensé que je vivrais les expériences que j'ai eues pendant notre temps ensemble.

Je vous laisse avec mon souvenir préféré 😉🤣😘https://t.co/YlJ6S8vwWZ https://t.co/8kvJQDClR1



— Hugh Pyle (@hughwpyle) May 14, 2020

Une fin de carrière non désirée ?

Hugh Pyle ne portera plus le maillot de l'Aviron Bayonnais. Arrivé dans le Pays Basque en 2020,, il n'a pris part qu'à neuf rencontres dont seulement cinq dans la peau d'un titulaire. Un constat décevant pour un joueur convoqué au cours de sa carrière avec l'Australie et censé apporter toute son expérience et son talent. Dépassant les deux mètres (2m01), cette tour de contrôle était un atout au Stade Français où il avait également impressionné par sa mobilité atypique pour un 2eme ligne de ce gabarit.Dans la capitale, le Wallaby avait grandement contribué à l'obtention du Bouclier de Brennus acquis aux dépens de Clermont en 2015, ainsi qu'au sacre continental en Challenge européen remporté contre les Anglais de Gloucester. Avant sa période parisienne, Hugh Pyle avait éclos au sein de la franchise des Melbourne Rebels en Australie en Super Rugby, le fameux championnat des franchises de l'hémisphère sud. Cependant,d'un rugby de plus en plus rugueux et de plus en plus exigeant.A 32 ans, Hugh Pyle ne va donc pas honorer la dernière année de son contrat avec l'Aviron Bayonnais. D'après Sud Ouest,. Le club basque n'a pas encore communiqué à ce sujet. Cependant, l'Aviron dispute ce jeudi à Jean-Dauger (20h) une rencontre amicale face à Pau, sans son Australien casqué.