Top 14 : Prolongation de contrat pour Millar à Biarritz, Kakovin tout proche de le faire au Stade Français Paris

Kakovin devrait rempiler au Stade Français Paris

Guy Millar n’est pas sur le point de quitter Biarritz. Le pilier de 29 ans, arrivé au Pays Basque en 2018 après avoir fait toute sa carrière en Australie, notamment à la Western Force et aux Higlanders entre 2015 et 2018, a ajouté une année à son engagement envers le BO, qu’il a rejoint la même année. En effet, alors que le contrat signé en mai 2020 par le natif du Cap arrivait à échéance à l’été 2023, le président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé a confirmé via son compte Twitter qu’un prolongation d’une année supplémentaire avait été signée, soit un nouveau contrat portant jusqu’en juin 2024. Aligné à dix reprises, dont neuf comme titulaire, par le staff mené par Matthew Clarkin, Barry Maddocks et Shaun Sowerby, Guy Millar est un cadre du BO et le restera pour encore quelques années.Un autre pilier évoluant en Top 14 devrait prochainement signer une prolongation de contrat avec son club. Arrivé il y a un peu plus d’un an dans l’effectif du Stade Français Paris après avoir évolué à Brive entre 2010 et 2012, à Toulouse de 2012 jusqu’en 2017 puis au Racing 92 entre 2017 et 2020, l’international géorgien Vasil Kakovin (25 sélections) aurait d’ores-et-déjà donné son accord à ses dirigeants. En effet, selon les informations du magazine Midi Olympique, le joueur de 31 ans devrait prochainement signé un nouveau contrat de deux ans avec le club de la Capitale. Le natif de Tchiatoura est un des hommes forts de Gonzalo Quesada cette saison, ayant été aligné à onze reprises, dont cinq dans la peau d’un titulaire.