Top 14-Pro D2 : Huit rencontres reprogrammées

On commence à y voir un peu plus clair dans les calendriers de Top 14 et de Pro D2. Ce lundi, la Ligue nationale de rugby a dévoilé la nouvelle date de cinq matchs de Top 14 et trois de Pro D2, qui n’avaient pas pu se dérouler à la date prévue en raison de cas de coronavirus au sein des différentes équipes. Ces matchs se dérouleront le premier et le troisième week-end de février, dates auxquelles auront lieu les première et troisième journées du Tournoi des 6 Nations 2021, mais où aucune journée de championnat n'est prévue. Les dates précises et les horaires seront communiqués ultérieurement.

Montpellier et Clermont vont jouer deux matchs en retard

Le week-end du 5-6-7 février, se dérouleront le match de la 3eme journée de Top 14 entre Montpellier et Castres, celui de la 4eme journée entre Bordeaux-Bègles et Clermont, et celui de la 5eme journée entre le Racing 92 et Toulon (ce match n’avait pas été reporté pour cause de coronavirus mais parce que les deux équipes jouaient – et perdaient – leur finale de Coupe d’Europe respective). Concernant la Pro D2, ce sont les matchs Mont-de-Marsan – Oyonnax (5eme journée), Biarritz – Colomiers (7eme journée) et Grenoble – Provence (12eme journée) qui auront lieu ce week-end-là. Le week-end du 26-27-28 février, ce sont les matchs en retard de Top 14 entre Montpellier et le Stade Français (8eme journée) et Clermont et Lyon (9eme journée) qui se disputeront. Avec seulement huit matchs disputés sur onze, Montpellier est actuellement l’équipe qui compte le plus de matchs en retard dans ce Top 14 2020-21, et sa onzième place actuellement est donc très théorique. A ce jour, seuls La Rochelle, Toulouse (les deux premiers), Bayonne, et Pau et Agen (la lanterne rouge) ont joué leurs onze matchs. La douzième journée, se déroule ce dimanche, alors qu’un match en retard aura lieu ce mardi, avec Castres et Brive.