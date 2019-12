Top 14 - Pau : Smith suspendu et convoqué

Ben Smith (33 ans) se souviendra longtemps de ses débuts dans le Championnat de France. Pour son premier match en Top 14 depuis son arrivée en Béarn, dimanche au stade Jean-Bouin face au Stade Français, l'ancien All Black a reçu un carton rouge en début de seconde mi-temps pour un coup de coude sur le Parisien Lucas Da Silva. Une expulsion qui privera le Néo-Zélandais du prochain match de son équipe, mais ce n'est pas tout. Smith a en effet été convoqué le 2 janvier prochain pour s'expliquer devant la Commission de discipline de la LNR. Et en attendant la date de cette audition, il est suspendu. L'autre champion du monde (en 2015 avec les Blacks) à découvrir notre championnat ce dimanche avec le Sud-Africain Eben Etzebeth, sacré, lui, il y a un mois et demi avec les Springboks et qui fait désormais les beaux jours du RC Toulon, manquera donc la venue de Bègles-Bordeaux, dimanche prochain (15h45) au Hameau pour le compte de la 12eme journée de Top 14 disputée dans le cadre du Boxing Day.

Smith manquera la venue du leader au Hameau

Les Girondins sont leaders depuis le week-end dernier et leur succès devant La Rochelle à domicile (20-15) conjugué à la déroute de l'ancien leader le LOU sur la pelouse de Castres (29-12). Smith et les Palois, eux, avaient déchanté dans la Capitale (21-18) après avoir pourtant mené 11-0 en début de match. L'homme aux 84 sélections avait quitté ses coéquipiers après 50 minutes après cette charge coude en avant sur le talonneur adverse qui lui a donc valu une première suspension avant une éventuelle autre, au sortir de son audition du 2 janvier. Drôle de première pour Ben Smith.