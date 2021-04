Top 14 - Pau : Piqueronies prendra ses fonctions le 1er mai

ℹ️ Sébastien Piqueronies prendra ses fonctions de Manager le 1er mai 👇

Une victoire contre Bayonne ou le barrage pour Pau ?

Sébastien Piqueronies va passer à l'action plus tôt que prévu. Nommé le 28 janvier dernier, le futur manager de la Section Paloise, où il s'est engagé pour trois ans, devait initialement débuter sa nouvelle mission à partir de la fin de la saison 2020-21., comme Pau l'a indiqué ce mardi, via un communiqué. « Déjà en échanges réguliers avec le staff depuis plusieurs semaines, il continuera à les appuyer durant tout le mois d'avril », explique Pau, alors que Piqueronies est donc déjà très proche du staff actuel, composé de Thomas Domingo, Paul Tito et Geoffrey Lanne-Petit. « Sébastien nous rejoint et apportera son regard neuf sur la situation.», ont confié Bernard Pontneau, le président, et Pierre Lahore, le directeur général, d'une même voix sur le site officiel du club béarnais.Désormais, après une série de quatre défaites de suite depuis février, le club d'Antoine Hastoy pointe à la 13eme place, soit celle de barragiste, avec 32 points après 20 matchs disputés. A six journées du terme du championnat de France, Pau est donc dans le rouge en ce qui concerne la lutte pour le maintien. Eliminés dès le tour principal de la Challenge Cup,Derrière, des trois déplacements (Stade Français, Agen et La Rochelle) et deux réceptions (Racing 92 et Montpellier) seront au menu des Béarnais.