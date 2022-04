Top 14 - Pau : Metz ne rejouera plus de la saison

🙏 Tout le club souhaite un très bon rétablissement à @MetzFabrice, on est à fond avec toi !#HonhaSection pic.twitter.com/jqFCNoX7XV

"Préférable de réaliser cette intervention aujourd'hui"

Fabrice Metz en a terminé pour cette saison 2021-2022. Le pensionnaire du club de Pau, qui occupe actuellement la dixième place du classement de Top 14 après un total de 22 rencontres déjà disputées, a été opéré à une épaule.Le deuxième ligne a lui-même donné de ses nouvelles, pas plus tard que ce jeudi, dans une publication partagée par sa formation sur ses réseaux sociaux officiels.Fabrice Metz a déclaré : "Petit passage sur le billard pour retrouver une épaule comme neuve et soigner une blessure que je traîne depuis plusieurs semaines ! En effectuant cette opération de l'acromioplastie dès maintenant, je serai dans les meilleures dispositions pour reprendre le championnat la saison prochaine.pour que je puisse retrouver le groupe lors de la préparation estivale en pleine forme. D'ici là, je souhaite une très bonne fin de saison à l'équipe, tout est encore possible et je serai le premier supporter du club !" La Section Paloise a, de son côté, écrit : "Tout le club souhaite un très bon rétablissement à Fabrice Metz, on est à fond avec toi !"