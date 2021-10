Top 14 - Pau : Corato et Tuimaba prolongent jusqu’en 2024

Tuimaba, champion olympique cet été

Double prolongation à la Section ! Le club palois, actuel septième du classement du Top 14 (3 victoires, 3 défaites), a annoncé ce mardi que deux de ses joueurs avaient prolongé leur bail jusqu’à la fin de la saison 2023-24. Il s’agit du pilier droit français Nicolas Corato et de l’ailier fidjien Aminiasi Tuimaba. Tout juste âgé de 24 ans, Corato, est arrivé à Pau en 2017, en provenance d’Auch et a également joué en équipe de France des moins de 19 ans. « Je suis très heureux de prolonger mon aventure à la Section de deux saisons supplémentaires.», s’est réjoui le pilier, qui a un bilan de 47 matchs (dont 15 comme titulaire) et 2 essais sous le maillot de la Section.Quant à Tuimaba, il est arrivé à Pau en début de saison dernière et a déjà disputé 20 matchs de Top 14 (18 comme titulaire), marquant 8 essais (dont 2 cette saison). Grand joueur de rugby à VII, il a été sacré champion olympique avec les Fidji l’été dernier à Tokyo. « Prolonger à Pau me rend très heureux, j’aime beaucoup ce club où je m’épanouis depuis un an.», a réagi de son côté l’ailier de 26 ans. Ces deux prolongations ont en tout cas réjoui le manager de la Section, Sébastien Piqueronies : « Nous poursuivons la solidification de notre effectif en misant sur la stabilité. Nicolas et Aminiasi ont montré toute la confiance qu’on pouvait placer en eux par leurs performances et leur force de travail. Ils ont la farouche volonté de grandir avec et pour le club. » Une volonté à confirmer samedi contre Bordeaux-Bègles lors de la 7eme journée de Top 14.