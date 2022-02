Top 14 : Pass vaccinal obligatoire, pas de matchs pendant le Mondial..., toutes les décisions de la LNR

Décisions du Comité directeur de la Ligue nationale de rugby





Phases finales de Top 14 et Pro D2 2021-22

Prenant acte de l'impossibilité de décaler les travaux d'aménagement impactant les lignes de RER qui desservent le Stade de France le weekend du 25/26 juin 2022, le Comité Directeur de la LNR a fixé la date de la finale au vendredi 24 juin 2022 à 20h45, afin de permettre d'accueillir le public en jauge pleine dans des conditions de sécurité optimales. La programmation de la phase finale du TOP 14 est la suivante :

Barrages : samedi 11 juin à 21h05 (CANAL+) et dimanche 12 juin à 21h05 (CANAL+)

Access match : dimanche 12 juin à 17h45 (CANAL+)

Demi-finales : vendredi 17 juin à 21h05 (CANAL+) et samedi 18 juin à 21h05 (CANAL+)

Finale : vendredi 24 juin à 20h45 (CANAL+ et FRANCE 2)

PRO D2

La programmation de la phase finale de PRO D2 est la suivante :

Barrages : jeudi 19 mai à 20h45 et vendredi 20 mai à 20h45

Demi-finales : dimanche 29 mai à 15h (CANAL+ SPORT) et dimanche 29 mai à 17h45 (CANAL+)

Finale : dimanche 5 juin à 17h45



Protocole Covid19 2021-2022

Sur proposition de la commission d'expertise médicale de la LNR, le Comité Directeur de la LNR a validé l'actualisation du protocole Covid-19. Ainsi :

- le pass vaccinal est désormais exigé en jour de match, conformément aux dispositions législatives.

- les tests des cas symptomatiques remplacent les tests systématiques de tout l'effectif à compter du 7 février 2022.

Le protocole de tenue des matchs appliqué en début de saison 2021/2022 jusqu’au 29 décembre sera de nouveau appliqué à compter du 7 février. Ainsi, à compter de cette date, les matchs seront maintenus dès lors qu'une équipe peut aligner 19 joueurs dont 5 joueurs de première ligne, conformément aux dispositions réglementaires habituelles. Cette décision s'inscrit dans le contexte de la levée progressive des restrictions sanitaires par le Gouvernement à compter du 2 février 2022, du taux de vaccination à 3 doses très élevé au sein des effectifs professionnels de TOP 14 et de PRO D2 (plus de 93%) et la large diffusion du variant Omicron dans les clubs au cours des dernières semaines.



Lancement de la saison 2022/2023

Le Comité Directeur a fixé les dates de lancement de la saison 2022/2023 : la 1ère journée du TOP 14 aura lieu le weekend du 3 septembre, la PRO D2 débutera quant à elle le weekend du 27 aout, les étapes de classement de l’In Extenso Supersevens auront lieu les weekends des 13, 20 et 27 août. Le calendrier des dates de l’ensemble de la saison sera arrêté lors la prochaine réunion du Comité Directeur prévue en mars prochain.



Calendrier général saison 2023/2024

Le Comité Directeur de la LNR a adopté les principes directeurs des calendriers de la saison 2023/2024. La Coupe du monde de rugby se déroulant en France en septembre et octobre 2023, le Comité Directeur a voté un aménagement afin de concilier les différents impératifs de calendrier. Ainsi :

- trois journées de championnat de TOP 14 et de PRO D2 auront lieu avant la Coupe du monde (les weekends des 19, 26 août et 2 septembre) pour assurer des plages de repos pendant la deuxième partie de la saison.

- aucun match de TOP 14 ne se déroulera pendant la Coupe du monde (reprise le dimanche 29 octobre 2023, lendemain de la finale de la Coupe du Monde)

- 3 journées de PRO D2 seront positionnées pendant la Coupe du monde afin de conserver le rythme du championnat. Ces 3 journées seront programmées dans des conditions permettant d'éviter toute concurrence avec les matches de la Coupe du Monde.

- l'IN EXTENSO SUPERSEVENS se déroulera pendant la Coupe du monde pour permettre au rugby à 7 de se développer au coeur d'un événement planétaire.