Top 14 : Parisse rempile à Toulon, Barassi à Toulouse et Thomas à Lyon ?

Bonne nouvelle pour le RCT. En fin de contrat à l'issue de la saison, Sergio Parisse devrait prolonger d'un an son contrat avec Toulon. A 37 ans, le 3eme ligne italien s'offrirait un dernier défi avec une 14eme saison en Top 14 et pourrait même devenir entraîneur-joueur. En effet, d'après L'Equipe, l'Argentin de naissance prendrait en charge le secteur de la touche l'an prochain et intégrerait donc le staff de Patrice Collazo. Convoité par Lyon, Facundo Isa, le 3eme ligne argentin, devrait lui aussi rester sur la Rade, tout comme Christopher Tolofua. En revanche, Thomas Hoarau (3eme ligne) et les trois-quarts Théo Dachary, Daniel Ikpefan et Ramiro Moyano se rapprochent de plus en plus d'un départ cet été, avec des pistes en Top 14 et en Pro D2 pour eux.

L'avenir de Thomas lié à celui de Barassi ?

Touché à l'arrière, Toulouse s'active actuellement pour se renforcer pour la fin de saison. En effet, avec Sofiane Guitoune, Lucas Tauzin et Juan Cruz Mallia sur le flanc, Ugo Mola aimerait disposer d'un joueur supplémentaire. Or, d'après Midi Olympique, l'heureux élu pourrait être Santiago Chocobares, l'une des dernières révélations du Rugby Championship, si le problème du visa est rapidement réglé. Par ailleurs, l'Argentin est convoité par le Stade Français pour la saison prochaine, où il pourrait remplacer Gaël Fickou. Avec la retraite de Yoann Huget, Mola aimerait également recruter Pierre-Louis Barassi cet été, toujours selon le bi-hebdomadaire spécialisé sur le rugby. Un départ de ce dernier pourrait entraîner l'arrivée de Teddy Thomas au LOU, malgré sa possible envie de rester au Racing 92, où son grand ami Fickou qui vient de débarquer. Un véritable jeu des chaises musicales pourrait donc avoir lieu.

Kremer veut rester, Coles et Kitshoff prolongent

Dans les autres informations du jour, Marcos Kremer compte bien honorer son contrat avec le Stade Français jusqu'en 2023, malgré un intérêt du Racing 92 pour lui. « Je vous confirme que je serai parisien jusqu’en 2023. J’ai eu des sollicitations certes mais tout se passe très bien pour moi ici, même si sportivement c’est un peu difficile, je suis vraiment très heureux d’avoir resigné. Je me sens bien au club », a notamment expliqué l'Argentin, lors d'une interview à Rugbyrama. Enfin, à l'international, Dane Coles, le talonneur de la Nouvelle-Zélande, a prolongé jusqu'à la Coupe du monde 2023 avec sa Fédération, alors que Steven Kitshoff, le pilier gauche des Springboks convoité en France par Montpellier, reste en Afrique du Sud, où il a prolongé jusqu'en 2024 avec la Western Province.