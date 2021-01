Top 14 : Officiellement reporté, le match Racing 92 - La Rochelle (14eme journée) pourrait se jouer dimanche ou lundi

⚠️ Suite à la détection d’un cas positif à la Covid-19 au sein de l’effectif et la manifestation de symptômes douteux chez deux joueurs testés négatifs, il a été décidé conjointement avec la LNR de retester l’ensemble de l’équipe professionnelle ce matin. 1/2#R92SR

Dans l’attente des résultats, l’ensemble du groupe sera placé en isolement et l’équipe ne pourra donc pas se déplacer aujourd’hui pour le match de demain. La @LNRofficiel décidera de la gestion de l’organisation de cette rencontre dans la journée. 2/2#R92SR

C'est désormais officiel. Le choc de la 14eme journée entre le Racing 92, prévu initialement samedi après-midi (15h15) sur la pelouse de la Paris La Défense Arena, n'aura pas lieu. En tout cas, pas à la date annoncée initialement. Jeudi soir, dans le cadre de son Late Rugby Club, la chaîne Canal Plus, en possession de l'information, avait révélé que le match allait être reporté en raison d'un cas de Covid-19 dans les rangs rochelais. L'AFP, reprenant un communiqué du club de La Rochelle a confirmé le report vendredi matin., et obliger du même coup les instances à repousser la rencontre à plus tard. « La détection d'un cas positif à la Covid-19 au sein de l'effectif et (à) la manifestation de symptômes douteux chez deux joueurs testés négatifs, il a été décidé conjointement avec la LNR de re-tester l'ensemble de l'équipe professionnelle ce (vendredi) matin. L'ensemble du groupe est placé en isolement et l'équipe ne pourra donc pas se déplacer aujourd'hui (vendredi) pour le match de demain (samedi) », indique le leader du classement de Top 14, désormais dans l'attente des nouveaux résultats.Des résultats d'autant plus importants qu'ilsSi ce n'est pas le cas, la rencontre viendra s'ajouter à la longue liste des matchs à reprogrammer ultérieurement par la Ligue Nationale de rugby (LNR) face à cette situation sanitaire de nouveau très complexe qui chamboule journée de championnat après journée de championnat. « La Ligue Nationale de Rugby qui décidera de la gestion de l'organisation de cette rencontre dans la journée », indique La Rochelle dans son communiqué.