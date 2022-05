Top 14 : Nyanga prend du galon au Racing 92

Ce mercredi a visiblement été coché par l'état-major du Racing 92 dans sa stratégie de communication. Dans la matinée, le club de Top 14 basé dans les Hauts-de-Seine a annoncé la prolongation de 15 éléments, une équipe complète, dont plusieurs cadres de l'effectif tels que le talonneur Camille Chat, Ibrahim Diallo et Henry Chavancy. Mais également, l'avenir de jeunes joueurs talentueux et prometteurs, promis à un avenir radieux au plus haut niveau, s'inscrit dans la durée avec les Ciel et Blanc. Nolan Le Garrec et Hassane Kolingar représentent le futur du Racing 92.



Cependant, ce mercredi a également été marqué par d'autres annonces bien que celles-ci n'émanent pas du club lui-même. D'après le Midi Olympique, Mike Prendergast quittera le navire francilien en fin de saison pour des raisons familiales. L'entraîneur des trois-quarts et de l'attaque des Racingmen rentrera en Irlande auprès de sa famille après trois saisons passées aux côtés de Laurent Travers, séparé depuis 2019 de son fameux binôme, Laurent Labit, engagé dans le staff de Fabien Galthié à la tête du XV de France pour prendre en charge la ligne arrière.

Une dernière mission et un doublé ?

Mike Prendergast, ancien joueur de la province irlandaise du Munster, y occupera la saison prochaine une fonction d'adjoint de Graham Rowntree, le futur manager de la Red Army basée à Limerick. Avant ce départ, l'Irlandais et le Racing 92 disputeront une fin de saison intéressante sur deux tableaux. Tout d'abord ce dimanche à la Paris La Défense Arena où les Ciel et Blanc recevront les Sharks de Sale en quart de finale de la Champions Cup. En championnat, le club présidé par Jacky Lorenzetti occupe la 4eme place et a de fortes chances de participer aux phases finales.

Nyanga manager des Espoirs

Toujours selon Midi Olympique, l'ancien manager de Bordeaux-Bègles, Jeff Teague, succèdera à Mike Prendergast sur le banc du Racing 92. Un choix qui ne date pas d'hier car son nom avait déjà été évoqué en 2019 pour pallier le départ de Laurent Labit. Ce changement dans l'organigramme en accompagne un autre car Yannick Nyanga, ex-3eme ligne international du club et directeur sportif depuis sa fin de carrière, va se rapprocher du terrain, selon son propre souhait. Aspirant à embrasser une carrière de manager, il occupera donc cette fonction auprès des Espoirs du club.