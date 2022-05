Top 14 - Montpellier : Willemse s'est blessé au genou droit

Coup dur pour le MHR. Ce samedi après-midi, pour le compte de la 24eme journée de Top 14, le club de Montpellier, actuel leader du classement du championnat de France, s'est incliné sur la pelouse de Lyon, actuel cinquième du classement du championnat de France (43-20). Outre la défaite, le club héraultais compte au moins un blessé. En effet, le deuxième ligne international français Paul Willemse, qui compte un total de 24 sélections avec le XV de France pour deux essais inscrits, a été contraint de céder sa place à la 25eme minute de jeu, remplacé par Bastien Chalureau, suite à un choc involontaire avec le troisième ligne lyonnais Beka Saghinadze. Et ce dimanche, l'AFP rapporte que le joueur, qui mesure 2,01 mètres pour 128 kg, souffre d'une entorse au genou droit.

Willemse, cadre de Montpellier

A ce sujet, à l'issue de cette fameuse rencontre, le manager montpelliérain Philippe Saint-André avait alors notamment déclaré : "Le ligament latéral interne est touché. Il y a une suspicion de rupture. On va faire des analyses beaucoup plus poussées." C'est ce lundi que le principal intéressé, qui est d'origine sud-africaine et qui a été naturalisé lors du mois de novembre 2018, devrait donc passer des examens afin d'en savoir un peu plus sur la nature exacte de sa blessure mais également concernant la durée de sa future indisponibilité. Willemse est l'un des cadres du club de Montpellier, depuis son arrivée lors de l'année 2015, en provenance de la formation de Grenoble. Une indisponibilité serait donc un véritable coup dur pour le club de Montpellier, dans la perspective de cette fin de saison 2021-22 de Top 14 et une potentielle qualification directe pour les demi-finales du championnat de France. Pour cette fin de saison, le MHR est déjà privé de son demi de mêlée sud-africain Cobus Reinach, qui s'est fait opérer de l'épaule, ce mercredi, dans son pays natal.