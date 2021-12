Top 14 - Montpellier : Vincent prolonge jusqu'en 2024

Vincent compte déjà quatorze sélections

Arthur Vincent joue la continuité. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club du Montpellier Hérault Rugby, qui occupe actuellement la troisième place du classement du championnat de France de Top 14 après onze journées déjà disputées, a officialisé la prolongation du contrat de son trois-quarts centre international français, et plus précisément jusqu'en 2024. Le natif de Montpellier a débuté la pratique du rugby, du côté du modeste club du RC Mauguio-Carnon, avant donc de débarquer ensuite du côté du Montpellier Hérault Rugby, en 2012 où il a donc ensuite été formé. C'est ensuite lors de l'année 2017 que le joueur a ainsi fait ses grands débuts chez les professionnels, toujours sous ce fameux même maillot Ciste, à l'occasion d'une rencontre disputée face au Stade Français, et après sa sortie du centre de formation.Après déjà quatre saisons disputées, Arthur Vincent compte ainsi désormais un total de 61 rencontres à son actif. Lors de l'année 2020, le joueur a même ensuite eu l'opportunité de devenir international. Avec le maillot du XV de France, le rugbyman, désormais cadre de cette formation de Montpellier avec qui il a même notamment remporté un titre de Challenge Cup, a même déjà disputé pas moins de quatorze matchs, en tout. Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, Arthur Vincent ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : «L’histoire avec mon club formateur n’est pas terminée et c’est un véritable plaisir de continuer dans ce club qui est cher à mon cœur. » Tout comme Philippe Saint-André, son entraîneur : « Nous sommes très heureux de re signer Arthur. Ça fait partie de la politique du MHR de garder ses meilleurs joueurs encore plus quand ils sont issus du centre de formation. C'est un joueur phare et je suis très heureux qu'il adhère pleinement au projet du club pour les saisons à venir. »