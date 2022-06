Top 14 - Montpellier : Verhaeghe prolonge jusqu'en 2026

Déjà 26 matchs cette saison pour Verhaeghe

Montpellier va disputer une demi-finale de Top 14 très importante ce samedi à Nice contre Bordeaux-Bègles, mais cela n'empêche pas le club héraultais de préparer l'avenir en même temps. Ce mardi, le MHR a annoncé la prolongation de l'un de ses joueurs, Florian Verhaeghe, jusqu'en juin 2026.Le natif du nord de la France, formé à Montauban avant de rejoindre la ville rose, avait signé dans un premier temps jusqu'en 2023 avec le club de Mohed Altrad, et il a souhaité poursuivre l'aventure en prolongeant d'ores et déjà son bail.Depuis son arrivée dans l'Hérault, Florian Verhaeghe a disputé 36 matchs sous le maillot du MHR, dont 30 comme titulaire, et a inscrit un seul essai, en avril dernier contre Bordeaux-Bègles. L'ancien international français U20 (qui a déjà fait partie de la liste élargie du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié mais n'a jamais passé le cut) n'avait pu jouer que dix matchs la saison passée, en raison d'une blessure à l'épaule gauche subie dès le début de saison, si bien qu'il n'avait pu faire ses débuts sous le maillot héraultais que lors du Boxing Day 2020.Un total qu'il aimerait porter à 23, ce qui signifierait que le MHR dispute la finale du Top 14 le 24 juin au Stade de France, contre Toulouse ou Castres.