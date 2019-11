Top 14 - Montpellier : Trois ans de plus pour Reilhac

L’avenir d’Yvan Reilhac est fixé. Courtisé par de nombreux clubs dont le Racing 92,. Un nouveau bail de trois ans qui le lie à la formation héraultaise jusqu’en 2023 pour son plus grand plaisir : « Je suis très content de poursuivre ma carrière à Montpellier. Je ne suis pas arrivé au bout de mon histoire avec le club et je ne me voyais pas partir. Je suis l’homme que je suis aujourd’hui grâce au MHR et j’ai encore pas mal de choses à prouver ici. » Formé à Montpellier, le joueur de 24 ans a été l’un des éléments les plus utilisés depuis le début de la saison avec dix rencontres au compteur toutes compétitions confondues dont sept comme titulaire pour deux essais inscrits.