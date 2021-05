Top 14 - Montpellier : Saint-André regrette « un manque d’équité »

Saint-André : "Je préfère ne rien dire sinon je vais m'énerver"

Dans le monde de l'ovalie, disputer deux matchs la même semaine arrive très rarement. Alors cinq matchs en 18 jours, c'est probablement du jamais vu, et Montpellier est en train d'en faire l'expérience. Le MHR a vu plusieurs de ses rencontres être reportées en raison de cas de coronavirus,Montpellier a ainsi dû affronter La Rochelle le 8 mai (victoire 32-22), Toulon le 11 (victoire 29-10), le Stade Français le 15 (défaite 32-10), Leicester le 21 (victoire 17-18) et Bordeaux-Bègles le 25 (défaite 57-9), avant de recevoir Bayonne ce samedi. Mardi, la lourde défaite contre l'UBB en match en retard a attiré la colère de Philippe Saint-André, l'entraîneur du MHR, non pas contre ses joueurs mais contre le rythme infernal auquel est soumis son équipe.

"Bravo déjà à Bordeaux-Bègles, ils ont une très belle équipe, un très bel effectif et ils l'ont prouvé ce soir, a-t-il commencé en conférence de presse. Les jeunes ont tout donné, j'en ai qui sont très très jeunes, ils ont énormément appris surtout dans la dimension physique. Ils se sont accrochés, ils ont tenu 45, 50 minutes. Cinq matchs en 18 jours, c'est incompréhensible. On va vite rentrer (à Montpellier) car on joue notre saison samedi contre Bayonne. J'ai des joueurs qui étaient dans les 23 ce soir qui seront dans le groupe samedi. Il y avait 5 pros, ils ont tout donné. On a un pilier qui a une rupture du tendon d'Achille, un jeune s'est fait le genou, un autre à l'épaule dans la boîte à gants. J'avais 20 ou 21 blessés, j'en aurai 23 ou 24... Je préfère ne rien dire sinon je vais m'énerver. On va tout faire pour rester en Top 14 après une très belle campagne en Coupe d'Europe. J'avais tiré la sonnette d'alarme il y a cinq ou six semaines en disant qu'il n'y aurait aucune équité dans cette fin de saison de Top 14 et il n'y a aucune équité. Point final. » Actuellement dixième du championnat, Montpellier n'a plus aucune chance de disputer les phases finales (mais jouera la Champions Cup la saison prochaine grâce à son succès en Challenge Cup), mais le MHR n'est pas encore sauvé, car avec ses 50 points, il en compte neuf d'avance sur le barragiste, Pau, qui peut théoriquement encore en gagné dix.