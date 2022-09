Top 14 - Montpellier / Saint-André : « Nous serons l'équipe à battre »

Après la (longue) fête suite au titre acquis en Top 14 fin juin, Montpellier va désormais devoir assumer un nouveau statut cette saison. En effet, champion en titre, le MHR sera encore plus attendu cette année sur les différentes pelouse de France, voire d'Europe. Ce samedi, lors de la 1ere journée du championnat de France, c'est d'ailleurs un déplacement périlleux au Stade Marcel-Deflandre pour défier La Rochelle qui attend Philippe Saint-André et ses troupes. Avance ce premier gros choc contre le champion d'Europe en titre, le manager des Cistes s'est exprimé sur la saison à venir. « Nous avons un nouveau statut, que l'on doit assumer et digérer, avec des leaders différents. Les gardiens du temple comme Fulgence Ouedraogo et Guilhem Guirado ont pris leur retraite. Nous avons sûrement plus de confiance dans notre jeu avec un effectif peu chamboulé et un recrutement ciblé sur six ou sept nouveaux joueurs », a notamment expliqué l'ancien sélectionneur du XV de France, à propos de son équipe.

« On n'est plus là pour fêter le titre »

« Mais nous connaissons la complexité du Top 14 et nous savons que nous serons l'équipe à battre. À nous d'être à la hauteur. (...) Maintenant, nous devons repartir au travail, avec humilité et remise en question. On n'est plus là pour fêter le titre, mais pour essayer de le conserver. Il y a vingt mois, l'une de mes priorités était de rendre ce club et cette équipe sympathiques. On a gagné pas mal de choses, mais on doit être vigilant, a par la suite confié "PSA", lors d'un entretien accordé à l'AFP. On a fait un recrutement dans cet esprit-là, a contrario des précédentes saisons. Pour que l'on surfe sur cette vague-là, pour que les gens continuent de nous soutenir, nous devons être le plus performant. » Ce samedi, à 21h05, le MHR va déjà passer un beau test chez les Maritimes, qui rêvent de succéder à Montpellier au palmarès du Top 14.