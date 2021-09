Top 14 - Montpellier : Rupture des ligaments croisés pour Paillaugue

Plus de 200 matchs de Top 14 pour Paillaugue

Montpellier a peut-être ramené les deux points du match nul lors de son déplacement à Toulon en ouverture du Top 14, mais le MHR a perdu deux éléments essentiels. Alors qu’on apprenait mardi que le capitaine Guilhem Guirado sera absent trois mois environ en raison d’une blessure au niveau du biceps droit, le club héraultais a annoncé vendredi que son demi de mêlée Benoit Paillaugue devait lui aussi passer sur la table d’opération. Le joueur de 33 ans, remplacé par Louis Foursans Bourdette à la 70eme minute, souffre d’une rupture des ligaments croisés. «», a assuré le joueur sur le site officiel du MHR. « Je connais Benoit, c’est un compétiteur hors pair, un des leaders de cette équipe. Il reviendra renforcé de cette épreuve et il sera de retour pour la fin de saison », promet de son côté l’entraineur montpelliérain Philippe Saint-André.Arrivé à Montpellier en 2009, le natif de La Rochelle a remporté deux Challenge Cup avec le MHR (en 2016 et 2021) et disputé deux finales de Top 14 (en 2011 et 2018). Au total,Pour la réception de Brive samedi lors de la 2eme journée de Top 14, Paillaugue, qui sera absent jusqu'au printemps 2022, sera remplacé au poste de n°9 par Gela Aprasidze.