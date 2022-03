Top 14 - Montpellier : Reinach prolonge jusqu’en 2025

⚡️ Il prolonge jusqu'en 2025 ... ⚡️ Désolé, même pour le tweet on n'a pas réussi à l'avoir ! #TeamMHR 🔵⚪️ pic.twitter.com/WbrYAAhoie

De gros défis d'ici la fin de saison

Arrivé à Montpellier en 2020, Cobus Reinach va y rester au moins jusqu’en 2025. Le demi de mêlée international sud-africain, âgé de 32 ans, a en effet prolongé ce vendredi de deux ans son contrat, qui courait jusqu’en juin 2023. « Cobus est un élément très important de notre effectif qui adhère complètement à notre projet de jeu. Nous sommes très heureux qu’il poursuive sa carrière au MHR pour deux saisons de plus », s’est réjoui l’entraîneur montpelliérain Philippe St-AndréEn 2021, il a remporté la Challenge Cup avec le club héraultais, ce qui reste à ce jour son seul trophée remporté en France. Cobus Reinach avait passé auparavant trois saisons à Northampton pour sa première expérience dans l’Hémisphère Nord.Cette saison, le demi de mêlée a joué 13 matchs en championnat, tous comme titulaire, et a marqué 7 essais. Il a donc grandement contribué à installer Montpellier en tête du classement du Top 14 à six journées de la fin de la saison régulière, avec deux points d’avance sur Bordeaux-Bègles et six sur Lyon. Il va tenter de rester sur cette lancée avec Montpellier et de se qualifier directement pour les demi-finales, avec des matchs à jouer contre Biarritz, Perpignan, Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 92 et Clermont d'ici la fin de la saison régulière. Mais Montpellier rêve également d'aller loin en Champions Cup,