Top 14 - Montpellier : Reinach pour trois ans

Un champion du monde débarque chez les Cistes.Le MHR a officialisé ce vendredi matin l'arrivée du demi de mêlée passé par les Sharks de Durban et le club anglais de Northampton notamment. Reinach s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du club héraultais, huitième du classement de Top 14 au moment de l'interruption définitive du Championnat due à la pandémie de Covid-19. Surnommée « Coby » (« Ce qui sera certainement plus simple pour tout le monde », se marre Reinach), la recrue sud-africaine des couleurs chères à Mohed Altrad s'est prêté au jeu des questions-réponses pour le compte Twitter officiel de Montpellier.Le Sud-Africain absent de la dernière finale du Mondial (De Klerk était titulaire, Jantjies remplaçant) assure notamment qu'il va « donner le meilleur de (lui-même) pour Montpellier, tout le temps et à chaque fois ». Le renfort de luxe du MHR se dit par ailleurs pressé de découvrir ses nouveaux partenaires - « Je suis sûr que nous allons bien nous amuser ensemble pendant les trois ans qui arrivent, j'ai hâte de faire connaissance avec eux » ainsi que le GGL Stadium : « J'ai seulement vu le GGL Stadium à la télévision, donc je n'y ai pas de mauvais souvenirs, mais je suis pressé de m'y bâtir de bons souvenirs. »