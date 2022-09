Top 14 - Montpellier : Reilhac prêté à Pau

Pau et ses problèmes de trois-quarts

Du nouveau dans la rubrique des transferts en Top 14. Mercredi, via son compte Twitter officiel, le club béarnais de la Section Paloise, qui, après deux journées du championnat de France de rugby disputées depuis le début de cette toute nouvelle saison, occupe actuellement la douzième place du classement, a officialisé l'arrivée d'un nouveau joueur.. Celui qui a été formé du côté de l'Hérault et qui compte pas moins de 106 rencontres, au total, avec le MHR mais qui n'a toutefois pas disputé les dernières phases finales de Top 14, débarque sous la forme d'un prêt, en provenance du club de Montpellier, champion de France en titre..Un prêt qui va permettre au principal intéressé de se relancer et qui court surtout jusqu'à la fin de cette fameuse saison 2022-23. Cette saison, Reilhac, qui a déjà été appelé en équipe de France, dans le cadre d'un stage juste après l'arrivée du sélectionneur tricolore actuel, à savoir Fabien Galthié, ne rentrait, tout bonnement, plus dans les plans de ses dirigeants.avec l'international fidjien Aminiasi Tuimaba, touché à une cheville et absent au moins trois mois, l'ailier U20 Vincent Pinto, qui s'est fracturé un pouce et qui en a pour au moins cinq semaines d'arrêt, l'ailier Daniel Ikpefan, tout juste opéré du ménisque d'un genou et le centre Tumua Manu, qui souffre d'un traumatisme à un pied. De son côté, le centre Nathan Decron est actuellement en pleine rééducation suite à sa lésion à un mollet.