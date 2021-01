Top 14 - Montpellier : Picamoles va partir

Après Montpellier et Toulouse, Louis Picamoles va connaitre le troisième club français de sa carrière. Le troisième ligne, qui fêtera ses 35 ans dans une semaine, va en effet s’engager avec Bordeaux-Bègles. C’est ce que révèlent RMC et L’Equipe ce vendredi après-midi. Le joueur de Montpellier, en fin de contrat en juin avec le MHR, va s’engager pour une saison avec l’UBB, pour ce qui pourrait être le dernier contrat de sa carrière. Le club héraultais, qui lutte pour le maintien cette saison, et qui reçoit le Racing 92 ce vendredi en ouverture de la 15eme journée de Top 14, avec Picamoles sur le banc, ne semblait plus compter sur son troisième ligne emblématique. « Mettez-vous à ma place, vous allez évidemment prolonger un joueur si c’est celui qu’il vous faut pour le club. Mais si vous avez des doutes, vous vous posez des questions. On dit à tous ces joueurs en fin de contrat, y compris Picamoles, qu’ils doivent nous montrer quelque chose », avait expliqué le président du MHR Mohed Altrad à RMC, quelques jours après que le nouveau manager Philippe Saint-André, l’avait écarté pour la réception de Lyon, qui s'est soldée par une défaite.

Picamoles voulait continuer à jouer, en France

En décembre dernier, Louis Picamoles (81 sélections, 50 points) confiait dans les colonnes de L’Equipe qu'il souhaitait encore jouer une saison, mais pas à l’étranger : « Aujourd’hui, l’enthousiasme, ce plaisir et cette envie de continuer de vivre ces moments sont plus forts. Je suis régénéré. Je veux continuer au moins une année de plus. Mais si ce n’est pas à Montpellier, ça veut dire que ce sera ailleurs. Après, tout dépendra des opportunités. (…) Je ne suis pas seul. J’ai deux enfants, le troisième est pour très bientôt. Nous avons donc évoqué cette possibilité avec mon épouse. Nous avons également été à l’écoute de nos deux enfants, de leur ressenti. Et là encore, nous avons pris une décision. Nous sommes prêts à bouger. En revanche, l’étranger, ça m’étonnerait. » C’est donc à Bordeaux-Bègles que la carrière de « King Louis » va se poursuivre (se terminer ?), après cinq saisons passées à Montpellier (2004-09), sept à Toulouse (2009-16), une à Northampton (2016-17) et donc quatre autres à Montpellier. Cette saison, l’ancien international a disputé 8 matchs sous le maillot du MHR. Il espère désormais décrocher le maintien, ce qui était loin d’être l’ambition du club en début de saison, avant de rejoindre la Gironde.