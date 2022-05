Top 14 - Montpellier : Paillaugue sur le départ cet été ?

Du mouvement à venir du côté de Montpellier. A en croire les informations de RMC Sport, le club de rugby, actuel leader du classement du championnat de France après un total de 24 rencontres de Top 14 déjà disputées, pourrait perdre l'un de ses éléments, pas plus tard que l'été prochain. En effet, ce dernier n'est autre que Benoît Paillaugue. Le demi de mêlée aurait pourtant pu prolonger une année, dans la mesure où il a bel et bien reçu une proposition en ce sens de la part de ses dirigeants. D'ailleurs, il y a encore peu, on semblait se diriger, justement, vers une prolongation de sa part. Finalement, il n'en sera donc rien. Toujours est-il que le départ de ce joueur expérimenté, qui est actuellement en fin de contrat, a été annoncé au groupe montpelliérain, pas plus tard que ce jeudi matin, toujours d'après le média sportif français.

Paillaugue est arrivé au club en 2009

En ce qui concerne l'avenir du futur ex-joueur du MHR, il pourrait se trouver du côté du RC Toulon, qui serait intéressé à l'idée d'accueillir le joueur. Aujourd'hui âgé de 34 ans, le numéro neuf était au club montpelliérain depuis l'année 2009 et son futur potentiel départ signifiera donc la fin d'une très longue histoire qui aura duré pas moins de treize longues années. Auparavant, Paillaugue avait également porté les couleurs des clubs du Stade Français mais également d'Auch. Durant ces très longues années passées à jouer pour le club de Montpellier, le demi de mêlée a notamment été deux fois finalistes du championnat de France, d'abord à l'issue de la saison 2010-11, puis à l'issue de la saison 2017-18. De plus, il a également eu l'opportunité de remporter, et ce à deux reprises, le Challenge européen, dont la dernière fois pas plus tard que l'an passé. Actuellement, Benoît Paillaugue ne joue plus, et ce depuis le mois de septembre dernier, en raison d'une rupture des ligaments croisés.