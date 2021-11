Top 14 - Montpellier : Paenga-Amosa arrive, Pollard va partir, Haouas et Vincent vont prolonger

Ça bouge du côté de Montpellier, actuel troisième du Top 14 avec cinq victoires, un nul et quatre défaites au compteur. Ce lundi, le club héraultais a annoncé l’arrivée immédiate du talonneur international australien Brandon Paenga-Amosa, qui fêtera ses 26 ans le jour de Noël. Le natif d’Auckland s’est engagé pour une durée de deux saisons, plus une en option. Celui qui va notamment remplacer Guilhem Guirado, blessé au biceps, évoluait chez les Queensland Reds depuis trois saisons, et a notamment été finaliste du Super Rugby l’année dernière. Paenga-Amosa, qui compte 14 sélections avec les Wallabies (1 essai), va donc découvrir l’Hémisphère Nord du côté de Montpellier, où il sera en concurrence avec Vincent Giudicelli et Jérémie Maurouard.

Haouas a prolongé, c'est en cours pour Vincent

C’est ce lundi également que le président du MHR, Mohed Altrad, a choisi de prendre la parole, dans les colonnes de Midi Olympique. Entre autres sujets, l’homme d’affaires a notamment évoqué le Mercato de son club. Du côté des départs, une chose est sûre, l’ouvreur international sud-africain Handré Pollard va partir, après trois saisons, mais seulement 18 matchs disputés à ce jour. « Son contrat se termine en juin. Il ne reste pas. Il ne le souhaite pas », assène Altrad, avant d’évoquer un éventuel remplaçant : « On a eu des contacts. Mais ça n’aboutira pas. Anthony Belleau et Louis Carbonel sont sous contrat (avec Toulon, nldr), de ce que je comprends. Quant à George Ford, il va à Sale. Il faut un demi d’ouverture de classe mondiale. Et il n’y en a pas beaucoup sur le marché. » Du côté des prolongations de contrat de ses internationaux français, le président annonce que c’est fait pour Mohamed Haouas et en cours pour Arthur Vincent. « Arthur veut rester. Sa prolongation est en bonne voie. Touchons du bois. Mohamed a prolongé trois ans de plus au-delà de son contrat actuel. Il sera avec nous jusqu’en 2025. » Ce samedi, pour la reprise du Top 14 après la pause internationale, Montpellier recevra Castres.