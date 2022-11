Top 14 - Montpellier : L'entraîneur des avants Azam quitte le club

Azam avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en juin 2025

Un départ du côté de Montpellier. En effet, ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club héraultais, champion de France en titre, a annoncé que l'entraîneur en charge des avants, à savoir Olivier Azam, allait quitter ses fonctions, pour raisons familiales. C'est ce que le MHR a ainsi notamment précisé, à travers ce même communiqué :Aujourd'hui âgé de 48 ans, Olivier Azam, ancien talonneur de l'équipe de France, aux dix sélections, passé par les clubs de Tarbes, Clermont ou bien encore Gloucester, avait pris ses fonctions à l'occasion du mois de novembre 2020. A cette époque, c'est le manager Philippe Saint-André qui l'avait engagé, dans le but de remplacer Pierre-Philippe Lafond, alors adjoint de Xavier Garbajosa.Avant ensuite, pas plus tard qu'au printemps dernier, de prolonger son contrat jusqu'au mois de juin 2025. Azam sera donc resté en poste pendant une durée de deux ans, aux côtés notamment de Jean-Baptiste Elissalde, en charge, quant à lui, des arrières., puis à Lyon, de 2013 à 2015, avant d'enchaîner au stade Français, de 2017 à 2018, pour finir par les U20 anglais, de 2019 à 2020. Sous sa houlette, Montpellier est revenu au premier plan, avec ses avants, pour s'offrir le challenge européen, en 2021, mais aussi et surtout son tout premier titre de champion de France, lors du mois de juin dernier. Après un total de neuf rencontres de Top 14 déjà disputées, la formation de rugby n'occupe actuellement que la onzième place du classement du championnat de France. Après un bon début d'exercice, le club a ensuite enchaîné quatre défaites de rang. Pour renouer avec le succès, contre le Stade Français (23-19), ce week-end.