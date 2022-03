Top 14 - Montpellier : Le staff bientôt prolongé ?

Le staff du Montpellier Hérault Rugby pourrait jouer la continuité. Le manager Philippe Saint-André et les entraîneurs Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde, l'un étant en charge des avants, l'autre du jeu global ainsi que de la défense, sont actuellement sous contrat jusqu'au mois de juin 2023. A en croire les informations de RMC Sport, les trois hommes pourraient très prochainement signer un nouveau bail de deux années supplémentaires. A ce sujet, les discussions seraient ainsi déjà particulièrement bien avancées, mais ce sont des dossiers qui seraient amenés à être réglés relativement rapidement, alors que Philippe Saint-André aurait visiblement envisagé un temps de prendre du recul dans sa mission actuelle. Quant aux deux autres membres du staff montpelliérain actuel, à savoir le Néo-Zélandais Bruce Reihana, qui est en charge des skills et du jeu au pied, ainsi qu'Alexandre Ruiz, cet ancien arbitre international qui s'occupe des rucks, de l'attitude au contact et de la discipline, leur situation sera réglée dans un second temps.

Montpellier est le leader du Top 14

Actuellement, le club montpelliérain occupe la première place du classement du Top 14, après un total de 20 rencontres déjà disputées. De plus, la formation de Montpellier est également qualifiée pour les huitièmes de finale de l'édition 2021-22 de la Champions Cup. Son prochain adversaire dans la compétition ne sera autre que le champion en titre, le club anglais des Harlequins. Pour ce qui est de cette potentielle prolongation du staff montpelliérain, elle arrive dans une période où le club héraultais semble donc avoir retrouvé une certaine stabilité. Une situation bien loin de celle des dernières années, bien plus compliquée. L'année dernière, Montpellier s'était maintenu dans l'élite et avait également remporté la Challenge Cup. Les mois précédents avaient notamment été marqués par le limogeage de Xavier Garbajosa, en décembre 2020. Les protégés de Mohed Altrad ont donc désormais retrouvé le haut de l'affiche.