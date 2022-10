Top 14 - Montpellier : Le All Black George Bridge signe jusqu’en 2025

Bridge a joué le Mondial 2019

Un joueur de renom supplémentaire dans le Top 14 ! L’ailier (ou arrière) international néo-zélandais de 27 ans George Bridge viendra renforcer l’effectif du champion de France en titre, Montpellier, à partir du mois de novembre, et s'est engagé jusqu’en juin 2025. L’information a été officialisée ce vendredi par le MHR.« Nous sommes très fier d'accueillir George parmi nous. Il va mettre son expérience au profit du collectif et nous avons hâte de l'accueillir parmi nous », a confié Philippe St-André, le manager du MHR. « Je suis ravi de signer avec un club ayant le succès récent et le prestige de Montpellier. J'ai hâte d'apporter au club l'expérience que j'ai pu gagner avec les Crusaders et les All Blacks », s’est réjoui de son côté l’ailier néo-zélandais.Ce sera la première expérience dans l'Hémisphère Nord de George Bridge, qui disputait depuis 2016 le championnat des provinces néo-zélandaises avec Canterbury et le Super Rugby depuis 2017 avec les Crusaders, remportant le titre en 2017, 2018 et 2019.George Bridge a débuté chez les All Blacks en 2018 et a porté le maillot noir à 19 reprises (12 essais), notamment lors du Mondial 2019 au Japon, où il a été titularisé lors de quatre matchs (dont la demie perdue contre l'Angleterre). On ne l'a en revanche plus revu avec les All Blacks depuis la défaite contre la France au Stade France le 20 novembre dernier. L'ailier est actuellement en pleins play-offs du championnat des provinces néo-zélandaises, dont il va disputer les demi-finales samedi avec Canterbury contre Bay of Plenty, en attendant une éventuelle finale la samedi suivant. Il sera ensuite temps de faire le grand saut vers l'Europe.