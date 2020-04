Top 14 - Montpellier : Handré Pollard est le joueur le mieux payé du monde

Le joueur le mieux payé du monde, en 2020, joue en France. En effet, l'heureux élu se nomme Handré Pollard et le demi d'ouverture sud-africain, qui perçoit un salaire annuel de 1,15 million d'euros, évolue du côté de Montpellier, pensionnaire du Top 14. Walesonline, en dévoilant l'information, en a également profité pour établir un classement des 15 joueurs les mieux rémunérés en rugby. Ce Top 15 est donc dominé par le champion du monde en titre, mais s'il truste ce classement, c'est grâce aux fins de contrats, au Japon, de Dan Carter et de Matt Giteau.

Un classement influencé par la situation sanitaire actuelle

Dans son article, le média gallois précise que la fin de la Top League au Japon ne permettait pas de connaître les revenus exacts de Kieran Read, David Pocock ou encore Brodie Rettalick. Walesonline indique également qu'il « s'agit de la liste dans l'état actuel des choses, et qu'avec la crise du coronavirus de nombreux joueurs à travers le monde ont, bien sûr, été contraints de procéder à des réductions de salaire temporaires. » S'il est donc bel et bien le joueur le mieux payé du monde, Pollard partage la plus haute marche du podium avec l'ancien All Black Charles Piutau, qui vient de s'engager avec Bristol.