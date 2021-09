Top 14 - Montpellier : Guirado absent quatre mois ?

Pour ses grands débuts dans cette nouvelle saison, Montpellier a su ne pas perdre. Une belle force de caractère montrée par les hommes de Philippe Saint-André qui ont égalisé après la sirène, samedi à Toulon (24-24), sur un essai de Zach Mercer transformé par Louis Foursans-Bourdette. Malgré cette issue heureuse sur le plan comptable, le MHR a perdu plusieurs éléments sur blessure. Touché au genou droit et sorti en pleurs, Benoît Paillaugue doit passer des examens complémentaires pour connaitre la nature exacte de sa blessure. Les ennuis ne s’arrêtent pas là. Blessé également en cours de match (47eme) et contraint de céder sa place à Jérémy Maurouard, Guilhem Guirado souffre du biceps. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Une dernière saison qui tourne déjà au vinaigre

Selon Rugbyrama, les examens passés par le capitaine montpelliérain ont permis de déceler une rupture du tendon brachial. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des pelouses de Top 14 pour les quatre prochains mois. Une tuile conséquente pour le MHR et le talonneur ex-international français (74 sélections) qui devrait donc faire son retour d’ici janvier 2022. La triste histoire semble se répéter pour le numéro 2 héraultais. Pour son premier match avec Montpellier en novembre 2019, il avait contracté une rupture du biceps sur la pelouse de son ancien club, Toulon, match qui s’était également terminé sur un match nul. Il avait alors dû s’absenter pendant cinq mois. Les coïncidences sont nombreuses entre ces deux blessures… Toujours est-il que la dernière saison de la carrière de Guilhem Guirado, débutée en 2006 à Perpignan, devrait être sacrément écourtée. Il lui resterait alors moins de six mois pour profiter de ses derniers matches disputés comme rugbyman professionnel.