Top 14 - Montpellier : Fin de saison pour Willemse

Gros coup dur pour Montpellier. En plus de la lourde défaite subie par les Cistes à Lyon samedi dernier (43-20), lors de la 24eme journée du Top 14, le club héraultais a également perdu Paul Willemse. Touché lors de cette rencontre au genou droit suite à un choc involontaire avec le troisième ligne géorgien du LOU Beka Saghinadze, le joueur du MHR avait alors dû laisser sa place à Bastien Chalureau, dès la 25eme minute de jeu. « Le ligament latéral interne est touché. Il y a une suspicion de rupture. On va faire des analyses beaucoup plus poussées », expliquait alors le manager montpelliérain Philippe Saint-André, à l'issue du match. Quelques jours plus tard, si les différents examens passés par le 2eme ligne français n'ont pas encore permis de savoir si ce dernier a été victime d'une rupture du ligament croisé, une chose est sure : Willemse ne rejouera plus cette saison, d'après les dernières informations de Midi Olympique et de RMC Sport.

Willemse ne verra pas le Japon

Une nouvelle mauvaise nouvelle pour l'actuel leader du Top 14, à deux rencontres du début des phases finales. En effet, Montpellier doit déjà composer sans le demi de mêlée sud-africain Cobus Reinach, touché à une épaule en Champions Cup contre les Harlequins (victoire 40-26) début avril. Pour Willemse, l'incertitude demeure encore pour le moment en ce qui concerne une possible opération. En tout cas, le vainqueur du Grand Chelem 2022 avec le XV de France ne sera pas de la tournée estival au Japon, qu'il aurait pu manquer si le MHR va jusqu'en finale du Top 14. La fin de saison des Cistes s'annone périlleuse avec un déplacement à La Rochelle en Coupe d'Europe, puis deux rencontres contre le Racing 92 et à Clermont lors des deux dernières journées du championnat de France. Au rayon des bonnes nouvelles, Arthur Vincent devrait lui prochainement faire son retour, lui qui a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre dernier.