Top 14 - Montpellier : Doumayrou rentre au bercail

Doumayrou champion de France en 2015

Geoffrey Doumayrou rentre au bercail ! Parti de Montpellier, son club formateur, en 2012, pour jouer cinq saisons au Stade Français puis quatre à La Rochelle, le centre de 31 ans va revenir dans l’Hérault. Il s’est engagé ce mercredi pour les trois prochaines saisons. «», a réagi le natif de Montpellier. « On est très heureux et très content que Geoffrey revienne au MHR. C’est un grand compétiteur et un joueur d’expérience qui va nous apporter beaucoup tant sur ses qualités intrinsèques que dans la transmission à nos jeunes Cistes », s’est réjoui de son côté l’entraîneur héraultais Philippe Saint-André.Depuis son départ de Montpellier, où il avait disputé ses quatre premières saisons professionnelles, Geoffrey Doumayrou a garni son palmarès, avec un titre de champion de France 2015 et une Challenge Cup 2017 avec le Stade Français, et une finale de Challenge Cup 2019 et une finale de Champions Cup samedi dernier avec La Rochelle, où il était titulaire contre Toulouse. Le centre, qui avait joué 59 matchs avec Montpellier, en a joué 103 avec le Stade Français et 66 (pour le moment) avec La Rochelle.ce qui n’était certes pas la meilleure période pour le XV de France. Mais avant de retrouver son club de cœur, il espère bien réussir une belle fin de saison avec le Stade Rochelais, actuel deuxième du classement avec deux matchs contre Pau et à Clermont pour finir la saison régulière, avant les phases finales. Et pourquoi pas au bout un deuxième Bouclier de Brennus pour Doumayrou ?