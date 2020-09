Top 14 – Montpellier : Deux cas de coronavirus signalés

En raison du report du match Stade Français – Bordeaux-Bègles pour cause de première ligne parisienne touchée par le coronavirus, la rencontre entre Montpellier et Pau sera le match d’ouverture de la saison 2020-21 de Top 14. Le match doit débuter à 20h45 et est pour le moment maintenu, mais une inquiétude est apparue ce mercredi, avec l’annonce de deux cas positifs au sein du club de Montpellier. « Malgré toute l’attention portée au contexte sanitaire actuel, le Montpellier Hérault Rugby officialise aujourd’hui un cas dans son effectif professionnel et un cas parmi son staff technique, écrit le MHR dans un communiqué. Les deux personnes concernées ont été immédiatement isolées du reste de l'équipe. L’ensemble du groupe professionnel sera testé à nouveau demain matin et les résultats seront communiqués dès réception de ces derniers. Sachant que moins de 3 joueurs du groupe professionnel se sont révélés positifs sur une période de 7 jours, conformément au protocole sanitaire et aux recommandations de la commission des experts de la LNR, la rencontre face à la Section Paloise prévue ce vendredi 4 septembre à 20H45 est à ce jour maintenue. Plus que jamais, le club reste mobilisé et continue d’appliquer une politique sanitaire stricte et rigoureuse afin de ne pas mettre en danger ni ses joueurs, ni ses adversaires, ni les supporters afin que la reprise du championnat de TOP 14 puisse avoir lieu. » Le département de l’Hérault étant classé « rouge », la rencontre se déroulera devant 5000 personnes, ce qui correspond à la jauge maximum autorisée pour les rassemblements jusqu’au 30 octobre minimum, sauf en cas de dérogation du préfet dans les départements qui ne sont pas rouges.