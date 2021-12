Top 14 - Montpellier : Bécognée prolonge jusqu’en 2024

Vingt minutes en bleu pour Bécognée cet été

Arrivé à Montpellier en 2020, Alexandre Bécognée va y rester au moins jusqu’en 2024. Le troisième ligne de 25 ans a en effet prolongé son contrat, qui arrivait à son terme en juin prochain, avec le MHR, a annoncé ce mercredi le club héraultais. «» a réagi le natif de Bordeaux, qui avait débuté sa carrière professionnelle du côté de Mont-de-Marsan en 2015. « Après Arthur (Vincent, jusqu’en 202) et Paul (Willemse, jusqu’en 2025), le club est fier d'annoncer la prolongation d'un troisième international français en la personne d'Alexandre Bécognée. Arrivé du Stade Montois en Pro D2, Alexandre a très vite hissé son niveau de jeu et constitue un vrai pari gagnant, ce qui lui a valu une sélection méritée avec les Bleus, qui je l'espère, en appellera d'autres, s’est réjoui de son côté le manager montpelliérain Philippe Saint-André.Cette saison, Alexandre Bécognée a déjà disputé 10 matchs de Top 14, dont 9 comme titulaire, après avoir joué 22 matchs la saison passée toutes compétitions confondues.Lundi prochain, Bécognée et ses coéquipiers du MHR, actuels troisièmes de Top 14, vont reprendre la compétition, après l'annulation de leur match contre le Leinster en Champions Cup. Ce sera sur la pelouse de Biarritz