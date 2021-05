Top 14 (matchs en retard) : Le calendrier recomposé par la LNR

#TOP14

Faisant suite aux résultats des clubs engagés en Coupe d’Europe ce weekend, la @LNRofficiel a décidé de la programmation des matches en retard de TOP14 suivants pic.twitter.com/wYi4zLtL4H

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 2, 2021

Deux matchs en semaine pour Montpellier

Pour certains clubs, la fin de saison du Top 14 va être à un rythme effréné. Alors que huit rencontres ont dû être reportées lors des 21eme et 22eme journées, la Ligue Nationale de rugby a pu profiter du week-end dévolu aux Coupes d’Europe pour récupérer une partie du retard. Ainsi, Castres a pris le meilleur sur Bayonne ce jeudi avant que le Stade Français Paris, Toulon et Clermont ne signent des victoires importantes dans la course aux places en phase finale ce samedi. Toutefois, les dirigeants du rugby professionnel français ont encore quatre rencontres à placer dans le calendrier d’ici au 5 juin prochain, date de la 24eme et dernière journée de la saison régulière. Or, avec l’ensemble des week-ends déjà pris mis à part celui du 22 mai qui verra les deux finales de Coupes d’Europe être organisées à Twickenham, la LNR se voit contrainte d’utiliser une solution d’urgence, celle de programmer des rencontres en milieu de semaine.Tout d’abord, deux rencontres auront lieu le mardi 11 mai, soit trois jours après l’essentiel de la 23eme journée du Top 14. Avec un coup d’envoi prévu à 19h00, Brive recevra au Stade Amédée-Domenech le finaliste de la Champions Cup, La Rochelle. Puis, à partir de 21h00, Montpellier recevra Toulon sur la pelouse du GGL Stadium. Une nouvelle programmation qui pourrait contraindre la LNR à amender l’organisation de la 23eme journée afin de respecter son règlement qui impose quatre jours entre deux rencontres. Une solution pourrait être d’en référer au règlement de la Fédération Française de rugby qui impose un minimum de trois jours entre deux rencontres. Profitant de l’élimination de Bordeaux-Bègles au stade des demi-finales de la Champions Cup, la LNR a décidé de programmer le déplacement de l’UBB à Agen le week-end du 22 mai. Mais le club girondin devra ensuite enchaîner dès le 25 mai avec la réception de Montpellier, seule équipe contrainte de disputer deux rencontres en semaine. Pour ces deux dernières rencontres, l’heure précise du coup d’envoi sera précisée ultérieurement par la LNR.