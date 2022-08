#RCTASM | #PréSaison

Le Stade Français et Pau dans le coup, Castres a souffert

Le Top 14 effectuera sa rentrée le premier week-end de septembre. Avant cette date fatidique, les écuries répètent leurs gammes en s'affrontant. Parmi eux le champion de France en titre, Montpellier, a perdu sa confrontation face à Lyon ce vendredi. Le nouvel entraîneur du LOU, Xavier Garbajosa, a ainsi réussi sa première au stade Furiani de Bastia (17-21) pour ce qui constituera l'unique test grandeur nature de l'été des Rouge et Noir. Avec l'international Romain Taofifenua titulaire en 2eme ligne, les Rhodaniens sont montés en puissance pour bâtir leur succès en seconde période avec deux réalisations du paquet d'avants et de Jean-Marc Doussain.A Toulon, le XV de la Rade a subi la loi de Clermont, emmené par un Alivereti Raka très en jambes et auteur d'un doublé. Les 2eme lignes internationaux Paul Jedrasiak et Arthur Iturria ont également franchi la ligne d'en-but varoise pour une victoire finale relativement large : 21-40. Le Racing 92 est l'autre formation qui s'est imposée loin de ses bases et avec la manière. A Perpignan, les Ciel et Blanc ont surclassé l'Usap avec une équipe fortement rajeunie au sein de laquelle Louis Dupichot faisait office de taulier à l'arrière. Il s'est d'ailleurs fendu d'une réalisation pour porter la marque finale à 14-28.Trois clubs se jaugeaient contre des pensionnaires de Pro D2. En premier lieu le Stade Français qui a aisément remporté le derby francilien contre Massy au stade Jean-Bouin avec une avalanche de huit essais pour un score final de 56-15. Pau a également dominé un voisin régional, Mont-de-Marsan, grâce entre autres à Eliott Roudil et au 3eme ligne prolifique Jordan Joseph (33-20). En revanche, tout s'est moins bien passé pour Castres face à Montauban dans son antre de Sapiac (33-14). Et enfin, Brive a dominé les Anglais de Bristol (22-17). L'expérimenté Thomas Laranjeira s'est notamment distingué par un essai plein d'opportunisme en première période.