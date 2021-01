Top 14 - Lyon/Geraci : « Il va falloir revoir les bases »

Killian Geraci (deuxième ligne de Lyon) :



« C’est une grosse déception. Il nous tenait à cœur de rebondir après Brive, et on n’a pas su le faire. On a de la chance d’avoir ce match (en retard, ndlr) contre Montpellier dans trois jours pour se rattraper, mais on est très très déçus ce soir. On est rentrés dans leur jeu, on n’a pas joué, on a trop renvoyé les ballons au pied. On s’est restreint à un jeu trop faible, c’est frustrant. On n’a pas su trouver les solutions offensives. Je ne pense pas qu’on les a pris de haut, mais on n’a pas su trouver les solutions dans le jeu, on n’a pas mis assez d’intensité, de volume. Il ne faut pas tout remettre en question, mais perdre encore à la maison, ce n’est pas ce qu’on veut, ce n’est pas ce qui nous représente, on n’a pas été à notre niveau. Il va falloir revoir les bases, être meilleurs sur les choses simples, retrouver notre identité. Il ne faut pas commencer à douter, la saison est encore longue. Dans une saison il y a des hauts et des bas, on était sur une série de sept matchs sans perdre. Il faut rebondir car si on reste sur cette spirale négative, ça va être long. »



Léo Berdeu (ouvreur de Lyon) :



« On commence très mal l’année 2021, alors qu’on sait qu’on a trois matchs qui s’enchaînent et on voulait très bien commencer. On a voulu se parler entre nous, sans staff, on s’est dit les choses, sans non plus se mettre la tête au fond du seau. On s’est dit qu’il fallait réagir et qu’on avait la chance d’avoir un match dans trois jours pour réaliser ça. Castres a très bien réussi son coup, même à 14. Quand on a vu le carton rouge, on s’est dit qu’il ne fallait pas faire n’importe quoi, même si on est un de plus. Mais on a été trop indisciplinés, peut-être une conquête trop insuffisante, comme à Brive. Il faut vite qu’on passe à autre chose, sans faire un retour sur ce match. En ce temps hivernal, c’est difficile de produire du jeu, et on avait vraiment cette philosophie de leur mettre la pression. On voit en Coupe d’Europe, quand il fait très beau, on arrive à faire des supers matchs. Contre ces équipes un peu « casse-couilles », on a du mal. On va apprendre de ce match, il faut regarder vers le haut. Les Castrais ont fait le match parfait, avec des choses très simples, ils ont toujours avancé et nous ont mis à la faute, et c’est difficile de produire notre jeu quand on n’a pas de munitions. »