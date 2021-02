Top 14 - Lyon : Wisniewski arrêtera en fin de saison

C'est la fin. Âgé de 35 ans, Jonathan Wisniewski aura passé 17 saisons au plus haut niveau. Mais c'est décidé, il arrêtera à la fin de cette saison. L'ouvreur commence à ressentir « de la lassitude, de l’usure, de la fatigue ». Il préfère donc laisser « la place aux jeunes » et partir en ayant fait « le tour de la question » avoue-t-il à Midi Olympique. Une question qu'il s'était déjà posée il y a deux ans : « J’avais connu quelques pépins physiques » et ces derniers le faisaient beaucoup douter. Jonathan Wisniewski aura eu une belle carrière. Passé par Colomiers, Castres, Grenoble, Toulon ou encore le Racing 92, l'Albigeois a marqué près de 3000 points durant sa carrière. Néanmoins, sa retraite n'était un secret pour personne, son manager Pierre Mignoni était au courant puisque « c'était convenu depuis longtemps ». Le LOU occupe actuellement la septième place du classement du Top 14 et rencontre quelques difficultés cette saison. Il y a donc peu de chances que Jonathan Wisniewski termine sa dernière année en tant que champion. Mais tout est possible.

Le XV de France, le « plafond de verre » de Wisniewski

Entre le demi d'ouverture et le XV de France, l'histoire a été compliquée. Plusieurs fois, et ce tout au long de sa carrière, Jonathan Wisniewski a eu le niveau pour devenir un international. Les sélectionneurs étaient aptes à le choisir. Mais le Français a manqué de chance. À chaque fois qu'il était sur le point de jouer avec le XV de France, il se blessait : « En 2010, Marc Lièvremont m’avait dit que j’affronterais les Fidji en novembre, et je me pète à Agen la semaine avant le rassemblement. Avec Philippe Saint-André, je devais rejoindre le groupe pour préparer le Tournoi 2012 et je me blesse encore le week-end avant, à Clermont. Puis, avec Guy Novès, je devais faire une tournée en Argentine en 2016, mais ils ont préféré sélectionner au dernier moment François Trinh-Duc qui venait d’être éliminé avec son club… ». Malgré tout, il ne regrette rien et n'a pas « d’amertume par rapport à ça ». Jonathan Wisniewski vit donc ses derniers mois avec Lyon, club dont il porte les couleurs depuis 2018.