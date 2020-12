Top 14 - Lyon : Saison terminée pour Bastareaud

Fin de saison ❌🏉🚑😔

Maintenant on regarde droit devant pour revenir en 2k21 ✊🏾

Merci à tous pour vos messages 🙏🏾 pic.twitter.com/CF9oOHi314

— Mathieu Bastareaud (@BastaOfficiel) December 28, 2020

Onze matchs au compteur cette saison

Le premier quart d’heure du match entre Brive et Lyon avait fait des dégâts dimanche lors de la 12eme journée de Top 14, avec les sorties sur blessure de Jonathan Wisniewski, Thomas Laranjeira et Mathieu Bastareaud. On connait le diagnostic pour ce dernier, et il est sévère :« Fin de saison. Maintenant on regarde droit devant pour revenir en 2021. Merci à tous pour vos messages », a écrit le centre de 32 ans sur son compte Twitter. L’ancien international français (54 sélections, 5 essais) était sorti à la 15eme minute du match, remplacé par Colby Fainga’a. Le LOU s’était finalement incliné 12-8 en Corrèze, pour se retrouver cinquième au classement du Top 14 (29 points), mais avec deux matchs en retard sur les deux premiers, La Rochelle (39pts) et Toulouse (38pts).Revenu à Lyon en début de saison, après une aventure écourtée à New York (5 matchs, 2 essais) en raison de la pandémie de coronavirus et l’annulation de la saison de Major League Rugby, Mathieu Bastareaud a disputé 10 matchs de Top 14 (dont 9 comme titulaire, un essai marqué contre le Racing 92) et un de Champions Cup (un essai contre Gloucester) depuis septembre.Après quatre saisons au Stade Français puis huit à Toulon, le natif de Créteil avait signé à Lyon en tant que joker Coupe du Monde à l'automne 2019, puisqu'il n'avait pas été retenu pour le Mondial japonais par Jacques Brunel, avant de rejoindre les Etats-Unis. Son aventure lyonnaise est une nouvelle fois interrompue. Nul doute qu'il voudra la finir (ou la poursuivre ?) en beauté en 2021-22.