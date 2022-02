Top 14 - Lyon : Le LOU confirme le départ de Mignoni en fin de saison

Le LOU Rugby confirme le futur départ de Pierre Mignoni à l’issue de cette saison 2021/2022.https://t.co/r4YghYa4eG#TeamLOU pic.twitter.com/ZBkCO8aTCO

— LOU Rugby (@LeLOURugby) February 3, 2022

Direction Toulon ?

C'est une page qui se tourne. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club du LOU Rugby, qui occupe actuellement la deuxième place du classement du championnat de France de Top 14 après seize rencontres disputées, a annoncé le départ, à l'issue de cette saison, de son actuel manager sportif, à savoir le Français Pierre Mignoni, aujourd'hui âgé de 44 ans.Dès sa première saison, Mignoni a ainsi permis à son club de retrouver une nouvelle fois l'élite, en remportant, à l'issue de la saison 2015-2016, le titre de champion de France de Pro D2, avant de devenir le premier entraîneur à maintenir le club après un titre en deuxième division. En 2017, le LOU est ensuite arrivé au Matmut Stadium de Gerland. Depuis, le club fait partie des valeurs sûres du championnat de France de rugby.Un futur départ que Yann Roubert, l'actuel président du LOU Rugby, a tenu à évoquer, via ce même communiqué : « L’aventure commune avec Pierre aura été belle et il restera de superbes souvenirs de son passage au LOU Rugby. Le club gardera une immense gratitude pour avoir tant contribué à sa progression lors de ses sept années lyonnaises et son héritage sera une base solide pour continuer à grandir et aller chercher les plus grands succès.pleine d’enjeux et d’ambitions pour conclure cette formidable histoire de la plus belle des manières. » Pierre Mignoni, après sept années passées sur le banc du LOU et dont le bilan est, pour le moment, de 116 victoires en 201 rencontres dirigées, va donc partir pour de nouvelles aventures. Son nom commence à circuler avec une grande insistance du côté de Toulon.