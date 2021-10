Top 14 – Lyon : Geraci va prolonger deux ans

L’information n’a pas encore été officialisée par le club lyonnais, mais c’est tout comme : Killian Geraci va rester pour deux saisons de plus au LOU. C’est en tout cas ce que révèle RMC Sport ce jeudi. Le deuxième ligne international de 22 ans, sélectionné à trois reprises avec le XV de France (et notamment lors de la victoire en Australie en juillet dernier), va poursuivre l’aventure avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2023. Arrivé en 2019 au LOU après avoir débuté sa carrière professionnelle à Grenoble, sa ville natale, le double champion du monde U20 2018 et 2019 avec les Bleuets a pris une nouvelle dimension dans le Rhône, en devenant l’un des meilleurs tricolores à son poste. Depuis son arrivée, Killian Geraci a disputé 35 matchs sous le maillot lyonnais, dont 22 comme titulaire, mais il n’a toujours pas inscrit d’essai. Il a découvert le Champions Cup il y a deux ans (5 matchs au total dans la plus grande compétition européenne) et espère désormais progresser au même rythme que son club.

Geraci dans la liste de Galthié lundi ?

Le LOU réussit d’ailleurs un bon début de saison, avec trois victoires en six matchs (et 5 points de bonus décrochés !) ce qui lui permet d’occuper la troisième place du classement. Killian Geraci a disputé trois de ces six matchs, en tant que titulaire, lors de la victoire contre Perpignan et des défaites contre le Racing 92 et Bordeaux-Bègles. Il espère désormais figurer dans la liste des 42 joueurs qui participeront à la Tournée d'automne (contre l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et la Nouvelle-Zélande le 20) que Fabien Galthié dévoilera lundi. Par ailleurs, toujours selon RMC Sport, son coéquipier Baptiste Couilloud n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club lyonnais pour prolonger son contrat, tout comme Léo Berdeu qui intéresse très fortement la Section Paloise.