Top 14 - Lyon : Fotuaika comme joker médical

Le LOU tient le remplaçant de Demba Bamba. Contraint de trouver un nouveau pilier droit pour pallier la longue absence du jeune international français, victime d'une lésion au niveau du cartilage consécutivement à la tournée des Bleus au Japon, opéré du genou gauche en juillet dernier et qui sera tenu éloigné des terrains pendant six mois (l'ancien joueur de Brive ne devrait pas rejouer avant le mois de février), le club lyonnais a décidé de parier sur Feao Fotuaika (1,86m, 135 kg). Ce lundi, Lyon a annoncé sur son site officiel l'arrivée en tant que joker médical de cet international tongien de 29 ans. Fotuaika découvrira du même coup le championnat de France. Le joueur qui n'avait encore jamais été appelé en équipe nationale avant juillet dernier et ses deux capes avec le Tonga débarque en effet de la franchise australienne des Queensland Reds, dont il défendait les couleurs depuis trois ans.

Fotuaika attendu "dès que possible"

Avec les Reds, le remplaçant de Demba Bamba a notamment remporté le Super Rugby australien en 2021. Le LOU a fait savoir que Fotuaika poserait ses valises dans le Rhône "dès que possible". Les Lyonnais et leur nouveau renfort au poste de pilier droit débuteront la saison de Top 14 par un déplacement sur la pelouse de Brive le 3 septembre prochain (17h00). Le LOU, qui avait échoué la saison dernière aux portes de la phase finale (9eme du classement à l'issue de la saison régulière, Lyon n'avait même pas eu le droit de disputer les barrages) recevra ensuite la Rochelle le 10 septembre à l'occasion de la 10eme journée pour son premier match à domicile. En attendant d'entamer ce nouvel exercice, les Rouge et Noir peuvent dormir tranquille : ils tiennent le joker médical de Bamba. Et c'est déjà une très bonne nouvelle pour le LOU de Xavier Garbajosa, nouvel entraîneur de l'équipe.