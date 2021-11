Top 14 - Lyon : Double rupture des tendons des quadriceps pour Bastareaud ?

Dix mois pour revenir de sa blessure de Noël 2020

Le diagnostic officiel n’est pas encore tombé pour Mathieu Bastareaud, mais personne ne se fait d’illusions. Le troisième ligne (ou centre) de Lyon souffre d’une grave blessure à chaque genou, survenue samedi en glissant sur la pelouse détrempée de Toulon. Selon L’Equipe,Afin d’en avoir le cœur net, Mathieu Bastareaud passera une IRM ce lundi à Lyon, où il sera rapatrié après avoir passé la journée de dimanche à Toulon. Il sera pris en charge par le docteur Bertrand Sonnery Cottet, qui l'avait opéré il y a un peu moins d’un an.Suite à sa grave blessure de décembre 2020, l’ancien international français (54 sélections de 2009 à 2019, 5 essais), n’avait pu faire son retour sur les terrains qu’en novembre 2021.Son club va l’aider dans cette épreuve, comme l’a confié l’entraineur Pierre Mignoni, très touché, samedi : « C’est plus triste d’avoir perdu Mathieu que le match. Avoir perdu Mathieu dans ces conditions, ici à Mayol, ça nous peine beaucoup. Les deux genoux ont été touchés, je ne peux pas vous en dire plus. Les deux genoux, c’est très rare. Avec tous les efforts qu’il a faits pour revenir, ça nous fait beaucoup de peine pour lui. On va l’aider, le soutenir. Je ne sais pas trop quoi dire, mais ça ne sent pas très bon. Je remercie le public toulonnais qui lui a fait une belle sortie, mais qu’est-ce que c’est triste ! C’est un joueur qui a tellement donné ici, il avait l’envie de faire un bon match pour l’équipe ici. » Mais c’est pourtant le pire des scenarios qu’il a vécu sur la pelouse de Mayol. En espérant que cela n’était pas son dernier match à haut niveau.