Top 14 - Lyon : Deux joueurs forfaits

Le LOU a perdu gros à Castres ! En plus de la première place du championnat à cause de la défaite (12-29), Lyon déplore le forfait de plusieurs joueurs. A commencer par le demi de mêlée et capitaine Baptiste Couilloud, victime d'une disjonction de l'acromio-claviculaire et absent au moins six semaines. Un coup dur pour le club de Pierre Mignoni qui devra aussi se passer de son meilleur marqueur. Auteur de six essais toutes compétitions confondues depuis le début de la saison dont quatre en Top 14, Thibaut Regard souffre d'une déchirure à un mollet et manquera plusieurs semaines de compétition. Une indisponibilité de longue durée, tout comme pour le troisième ligne centre Carl Fearns, titulaire à sept reprises en championnat, touché aux ischio-jambiers. Trois semaines de forfait sont annoncées par L'Equipe alors que le dauphin de l'Union Bordeaux-Bègles reçoit Bayonne pour la douzième journée de Top 14 ce samedi.