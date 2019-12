Top 14 - Lyon : Coup dur pour Doussain

C’est sur une action qu’il a effectuée des centaines de fois depuis le début de sa carrière que Jean-Marc Doussain s’est gravement blessé samedi lors de la défaite du LOU contre Montpellier (33-8) pour le compte de la 10eme journée de Top 14. L’ouvreur lyonnais de 28 ans s’est en effet rompu l’adducteur droit en tapant une pénalité, selon les informations de RMC. Il sera prochainement opéré à Lyon et sera absent pendant au moins trois mois. On ne reverra donc pas l’ancien Toulousain avant le mois de mars. Il manquera au moins sept matchs de Top 14 (dont le LOU est toujours leader) et les quatre derniers de la phase de poules de la Champions Cup (le LOU est dernier de son groupe). Cette saison, Doussain avait disputé sept des dix premières journées de Top 14 avec le LOU, et avait même inscrit deux essais.